На МКС сталася надзвичайна ситуація: NASA може достроково повернути екіпаж

Агентство допускає, що екіпаж Crew-11 можуть повернути раніше запланованого терміну.

МКС

МКС / © pixabay.com

NASA повідомило про можливе дострокове завершення місії Crew-11 після того, як один з астронавтів Міжнародної космічної станції зіткнувся з проблемами зі здоров’ям. Через це агентство вже переносило запланований вихід у відкритий космос.

Про це повідомило видання Space.

У відомстві не розкривають імені астронавта та подробиць його стану, посилаючись на конфіденційність, однак підкреслюють: ситуація стабільна. В оновленні, яке NASA розіслало вранці четверга, йдеться, що фахівці розглядають «усі можливі рішення», серед яких — дострокове повернення екіпажу на Землю. Там наголосили, що подібні сценарії відпрацьовуються заздалегідь, а детальніше про розвиток подій пообіцяли повідомити впродовж доби.

Місія Crew-11 — це чергова експедиція SpaceX на орбітальну станцію. До її складу входять астронавти NASA Зена Кардман і Майкл Фінке, японець Кімія Юї та російський космонавт Олег Платонов. Саме Кардман і Фінке мали виконати вихід у відкритий космос, який тепер відкладено.

Екіпаж прибув на МКС 2 серпня 2025 року і завершує шестимісячну місію. Якщо NASA ухвалить рішення повернути їх раніше, тривалість експедиції скоротиться незначно.

Нагадаємо, вчені виявили, що Місяць повільно поглинає фрагменти земної атмосфери. Цей процес триває вже мільярди років завдяки «невидимим магістралям», які створює магнітне поле нашої планети.

