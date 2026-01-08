На МКС сталася надзвичайна ситуація: NASA може достроково повернути екіпаж

МКС / © pixabay.com

NASA повідомило про можливе дострокове завершення місії Crew-11 після того, як один з астронавтів Міжнародної космічної станції зіткнувся з проблемами зі здоров’ям. Через це агентство вже переносило запланований вихід у відкритий космос.

Про це повідомило видання Space.

У відомстві не розкривають імені астронавта та подробиць його стану, посилаючись на конфіденційність, однак підкреслюють: ситуація стабільна. В оновленні, яке NASA розіслало вранці четверга, йдеться, що фахівці розглядають «усі можливі рішення», серед яких — дострокове повернення екіпажу на Землю. Там наголосили, що подібні сценарії відпрацьовуються заздалегідь, а детальніше про розвиток подій пообіцяли повідомити впродовж доби.

Місія Crew-11 — це чергова експедиція SpaceX на орбітальну станцію. До її складу входять астронавти NASA Зена Кардман і Майкл Фінке, японець Кімія Юї та російський космонавт Олег Платонов. Саме Кардман і Фінке мали виконати вихід у відкритий космос, який тепер відкладено.

Екіпаж прибув на МКС 2 серпня 2025 року і завершує шестимісячну місію. Якщо NASA ухвалить рішення повернути їх раніше, тривалість експедиції скоротиться незначно.

