На небі з'явиться нова зірка: як і коли її можна побачити

Зіркова система, яка подарує спостерігачам за небом таку рідкісну нагоду, відома як T Coronae Borealis.

Цього року в нічному небі можна буде побачити рідкісну подію — вибух нової зірки. І цей вибух можна буде спостерігати неозброєним оком.

Про це пише Space.

Наразі відомо, що вибух можна буде спостерігати в нічному небі в період від березня до вересня 2024 року, але коли саме він станеться, наразі достеменно не відомо.

Спалах трапиться в подвійній зоряній системі Т Північної Корони, розташованій на відстані 3000 світлових років від нас, що складається з білого карлика і червоного гіганта, які обертаються один навколо одного.

Вибух буде видно в сузір'ї Північної Корони, яке утворює півколо зірок. Очікується, що спалах нової буде таким же яскравим, як Полярна зірка в нічному небі, але ця подія не триватиме понад тиждень.

За словами вчених, у нашій галактиці існує всього п'ять зоряних системі, де відбуваються повторювані нові.

Щоб побачити вибух нової, потрібно буде дивитися на сузір'я Північної Корони, яке розташоване між сузір'ями Волопас і Геркулес. Спалах нової виглядатиме як яскрава нова зірка в нічному небі.

Зазвичай такі подвійні зірки мають зоряну величину +10, тому їх не можна побачити неозброєним оком, але під час вибуху нової зоряної системи матиме зоряну величину +2.

Нагадаємо, астрономи виявили новий водний світ, який розташований на відстані 70 світлових років від Землі. Цей океан є дуже глибоким, а деякі хімічні речовини на планеті можуть мати біологічне походження.

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