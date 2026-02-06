На небі з'являться сім планет одночасно: коли спостерігати унікальне явище

У лютому можна буде побачити рідкісний парад планет / © Associated Press

У лютому 2026 року очікується рідкісне планетарне вирівнювання, яке можна назвати парадом планет.

Про це повідомляє Space.com.

Увечері, 28 лютого, у вечірньому небі можна буде побачити одразу шість планет Сонячної системи. Очікується, що незабаром після заходу сонця з’являться Меркурій, Венера, Нептун, Сатурн, Уран та Юпітер.

Щоб побачити унікальне явище знадобляться також потужний бінокль або телескоп. Спостерігати планети найкраще через півгодини після заходу сонця.

Головна складність спостереження всіх шести планет полягає в тому, що чотири з них вже перебувають близько до Сонця і будуть видні лише короткий час — якщо їх взагалі буде видно — у яскравих сутінках. Венера і Меркурій будуть найближчими до горизонту, за ними йдуть Сатурн і Нептун, а Уран і Юпітер будуть набагато вище на небі. На практиці побачити більше трьох планет буде важко.

