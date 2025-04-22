На небі з’явиться "космічний смайл": коли його можна побачити

Серп Місяця, Венера і Сатурн вишикуються в конфігурацію / © Pixabay

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25 квітня можна буде побачити «космічну посмішку», яку утворять Венера, Сатурн та Місяць.

Про це пише Live Science.

У момент потрійного з’єднання вдбудеться фаза спадаючого півмісяця, тож ми бачитимемо супутник Землі у формі серпа.

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NASA інформує, що на небі у цей час можна буде побачити ще Меркурій.

Унікальність події полягає у тому, що три небесні тіла розташовуються на небосхилі візуально дуже близько одне до одного, що буває вкрай рідко. Наприклад, конфігурацію потрійного з’єднання утворюють ще Юпітер, Сатурн і Сонце.

Востаннє це явище можна було спостерігати у 80-х роках минулого століття, а наступне очікується 2239 року.

Нагадаємо, астероїд Апофіс, відкритий 2004 року, має діаметр близько 340 метрів і здійснить історичний проліт поблизу Землі 13 квітня 2029 року. Він пройде на відстані 32 тисяч км, що є менше за орбіти геостаціонарних супутників. Це рідкісне явище, яке, за оцінками вчених, відбувається раз на 5000–10 000 років. Астероїд можна буде побачити неозброєним оком у Європі, Африці та деяких частинах Азії.