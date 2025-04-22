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На небі з’явиться "космічний смайл": коли його можна побачити
Астрономи рекомендують розпочати спостереження приблизно за 45 хвилин до світанку.
25 квітня можна буде побачити «космічну посмішку», яку утворять Венера, Сатурн та Місяць.
Про це пише Live Science.
У момент потрійного з’єднання вдбудеться фаза спадаючого півмісяця, тож ми бачитимемо супутник Землі у формі серпа.
NASA інформує, що на небі у цей час можна буде побачити ще Меркурій.
Унікальність події полягає у тому, що три небесні тіла розташовуються на небосхилі візуально дуже близько одне до одного, що буває вкрай рідко. Наприклад, конфігурацію потрійного з’єднання утворюють ще Юпітер, Сатурн і Сонце.
Востаннє це явище можна було спостерігати у 80-х роках минулого століття, а наступне очікується 2239 року.
Нагадаємо, астероїд Апофіс, відкритий 2004 року, має діаметр близько 340 метрів і здійснить історичний проліт поблизу Землі 13 квітня 2029 року. Він пройде на відстані 32 тисяч км, що є менше за орбіти геостаціонарних супутників. Це рідкісне явище, яке, за оцінками вчених, відбувається раз на 5000–10 000 років. Астероїд можна буде побачити неозброєним оком у Європі, Африці та деяких частинах Азії.