На Одещині помітили найяскравішу комету за останнє десятиліття (фото)

В Одеській області помітили найяскравішу за останні 13 років комету ATLAS. Вона пролетіла над Чорноморськом в Одеській області у неділю ввечері, 13 жовтня.

Про явище пишуть місцеві ЗМІ.

Водночас у Головній астрономічній обсерваторії НАН України поки що не підтверджували проліт комети.

Раніше науково-популярне видання про космос Space попереджало, що над західним горизонтом 13 жовтня після заходу сонця з'явиться комета C/2023 A3 (Цзіцзіньшань — ATLAS).

Комета ATLAS пролетіла над Чорноморськом в Одеській області

Як стало відомо, 12 жовтня комета досягне своєї найближчої точки до нашої планети, пролетівши на відстані близько 70 мільйонів кілометрів від Землі — приблизно посередині між нами і Сонцем.

"Найкращі умови для спостереження за цим космічним об'єктом у північній півкулі триватимуть від 13 до 15 жовтня і протягом наступних двох тижнів, але за умови сприятливої погоди. Комету можна буде побачити відразу після заходу Сонця, низько над горизонтом. Астрономи прогнозували яскравість комети на рівні -2 зоряної величини, що зробить її легко помітною на вечірньому небі", - йдеться в повідомленні.

Побачити першими комету могли жителі південної півкулі 28 вересня, але на ранковому небі. Тепер комета перемістилася в північну півкулю і стала доступною для спостережень увечері.

Раніше ми повідомляли, що комета, яку не бачили понад 80 000 років, буде видно із Землі.

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