На одному боці морозить, а на іншому - жарить: вчені виявили незвичайну екзопланету

Космічний телескоп Джеймс Вебб (JWST) виявив дивну екзопланету WASP-43b.

Про це пише Space.com.

Планета WASP-43b обертається навколо своєї батьківської зірки, яка розташована за 283 світлових роки від Землі. Планета розташована так близько до зірки, що робить повний оберт по своїй орбіті за 19 земних годин. Так планета з масою приблизно 1,8 раза більшою за масу Юпітера і шириною 0,9 раза більшою за масу газового гіганта, обернута завжди тільки однією стороною до своєї зірки WASP-43.

Той бік екзопланети, який завжди звернений до зірки, постійно бомбардується радіацією, внаслідок чого температура на WASP-43b піднімається до +1250 градусів за Цельсієм. Такої температури достатньо, щоб плавити свинець.

На іншому боці планети, де постійно панує ніч, температура знижується до -600 градусів за Цельсієм. Такі особливості відносять планету до класу "гарячих Юпітерів".

Екзопланету виявили транзитним методом.

Раніше вчені з'ясували, що на близькій до Землі планеті може існувати життя.

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