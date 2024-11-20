Були на межі катастрофи: "Чандраян-2" зміг ухилитися від апарату Південної Кореї на орбіті Місяця

Орбітальному апарату Індії "Чандраян-2" довелося здійснити маневр ухилення, щоб уникнути зіткнення з південнокорейським зондом Danuri.

Про це повідомило видання Space.

Інцидент стався ще у вересні, але Індійська організація космічних досліджень (ISRO) повідомила про це лише зараз. За даними ISRO, 19 вересня апарат "Чандраян-2" змінив свою орбіту, піднявшись на більшу висоту, щоб не врізатися в Danuri. Через два тижні, 1 жовтня, апарат також змінив свою орбіту, аби уникнути зіткнення з американським зондом NASA Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO).

Усі три апарати — "Чандраян-2", Danuri та LRO — рухаються майже полярними орбітами навколо Місяця, що зближує їх над полюсами, де ризик зіткнення зростає.

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Раніше, у 2021 році, індійський апарат уже маневрував, щоб уникнути зіткнення з NASA Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO). Danuri також тричі здійснював маневри, включаючи ухилення від LRO і "Чандраян-2", а також японського модуля SLIM.

Космічні агентства Індії, Південної Кореї та США обмінюються даними про траєкторії зондів, використовуючи платформу MADCAP NASA для розрахунку ризиків зіткнень. Однак, наразі відсутній міжнародний протокол для врегулювання таких ситуацій.

Нагадаємо, перші дослідження ґрунту з темного боку Місяця розкрили нові факти.

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