На острові Крит археологи розкопали священні ворота Арханеського палацу

Ця знахідка є частиною довготривалого дослідження, початого ще у 1960-х роках.

Під час розкопок мінойського палацу у древньому місті Арханес на Криті археологи виявили священні ворота.

Про це пише Arkeonews.

Мінойське місто Арханес, розташоване приблизно за 15 км на південь від Кносського палацу, побудоване близько 1900 року до н. е. і визнане одним із найдавніших центрів європейської цивілізації.

В одному з внутрішніх дворів археологи розкопали ділянку площею 96 квадратних метрів.

З'ясувалося, що вівтарі та кам'яні руки при вході утворюють священні ворота.

Однак на цьому знахідки не закінчилися. Археологи також виявили пірамідальну основу, яка доповнює раніше знайдені основи для подвійних сокир з попередніх розкопок. Це нове відкриття може натякати на наявність третьої основи, хоча вона збереглася лише частково.

Нагадаємо, раніше археологам вдалося виявити гробницю доньки правителя провінції Асьют, яка жила в період Середнього царства в Стародавньому Єгипті. Вона була похована в труні, яка перебувала всередині іншої труни.

Читайте також: