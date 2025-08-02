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- Наука та IT
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На острові в Шотландії знайшли істоту, яку вважали зниклою майже 50 років
У Шотландії знайшли медузу, яку вважали зниклою майже пів століття. Depastrum cyathiforme востаннє бачили у Франції 1976 року.
На шотландському острові Південний Уїст турист випадково виявив морську істоту, яку науковці вже майже пів століття вважали зниклою. Йдеться про рідкісний вид стеблової медузи — Depastrum cyathiforme, останню появу якої фіксували ще 1976 року на півночі Франції.
Про це повідомило видання The Guardian.
Depastrum cyathiforme — істота, схожа на квітку, яка прикріплюється до каміння подібно до морських актиній. Її востаннє фіксували 1976 року біля узбережжя Франції, у місті Роскофф. У Великій Британії останній відомий випадок спостереження був у 1954 році на острові Ланді в графстві Девон.
Мандрівник Ніл Робертс натрапив на чотири таких організми, коли перевернув камінь під час прогулянки. Він зробив фотографії та порівняв їх з історичними зображеннями — сучасних фото цього виду досі не існувало. Його припущення підтвердили фахівці: це справді Depastrum cyathiforme.
Інформація про відкриття була опублікована у журналі British Wildlife. Згодом редактор видання Гай Фрімен вирушив на Південний Уїст для перевірки і зафіксував ще одну живу особину медузи. Це може свідчити про наявність невеликої, але стабільної популяції виду в цьому регіоні.
Стеблові медузи — це дрібні родичі справжніх медуз, актиній і коралів. Усього науці відомо близько 50 їхніх видів, з яких 10 мешкають у водах Великої Британії та Ірландії. Depastrum cyathiforme у XIX столітті неодноразово описував британський морський біолог Філіп Генрі Госсе, який називав її «келихоподібною люцернарією».
Аллен Коллінз, фахівець зі стеблових медуз зі Смітсонівського інституту у США, назвав знахідку «чудовою» та висловив сподівання, що згодом вдасться знайти більше таких істот.
Нагадаємо, в Південно-Африканській Республіці почали незвичайну кампанію проти браконьєрства. Вчені вводять радіоактивні ізотопи в роги носорогів, щоб зробити їх помітними для міжнародних систем ядерної безпеки на митницях.