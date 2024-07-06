На півдні Африки знайшли житло комах, якому понад 30 тисяч років

Перші терміти з цієї колонії жили в один час із шаблезубими тиграми та волохатими мамутами часів Льодовикового періоду.

Вчені з Південно-Африканської республіки були приголомшені, виявивши заселені комахами термітники, вік яких сягає понад 30 тисяч років. Вони є найстарішими з відомих активних термітників.

Про це повідомляє Associated Press.

Дослідники зі Стелленбоського університету встановили вік гігантських термітників, які є знаменитим елементом пейзажів посушливого регіону Намакваленд, за допомогою радіовуглецевого аналізу.

Науковці припускають, що комахи заселяють їх уже протягом 34 000 років. Тобто перші терміти з цієї колонії жили в один час із шаблезубими тиграми та кошлатими мамутами часів Льодовикового періоду.

За словами учених, аналіз термітників не тільки продемонстрував їхній вік, а й зміг дати уявлення про колишній клімат в регіоні: у час їхнього утворення він був значно вологішим, ніж тепер.

Мешканці термітників відомі тим, що збирають гілки та іншу деревину і закопують їх глибоко в ґрунт. Саме тому, попри загальну посушливість цієї місцевості, на вершинах термітників Намакваленду, які досягають 30 метрів в ширину та 3 метри завглибшки, росте чимало рослин.

"Ми знали, що вони [термітники] старі, але не настільки", – поділилася враженнями про відкриття старша викладачка кафедри ґрунтознавства Стелленбоського університету Мікель Френсіс.

Раніше найстарішими вважали споруджені термітами тунелі в Бразилії, які утворилися близько 4000 років тому.

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Нагадаємо, раніше науковці виявили в індонезійській печері найстаріший з відомих малюнків у світі, що збереглися.

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