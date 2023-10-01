На півдні Єгипту виявили запечатані глеки з вином, якому 5 тисяч років (фото)

Спільна єгипетська, німецька та австрійська археологічна місія виявила на півдні Єгипту сотні закритих і неушкоджених посудин для вина, яким близько 5 000 років.

Про це в неділю, 1 жовтня, повідомило видання Luxor Times з посиланням на Міністерство туризму та старожитностей у Каїрі.

“Виявлені посудини великі і в хорошому стані збереження. А залишкам вина, знайденим всередині, приблизно 5000 років", - прокоментував знахідку Мустафа Вазірі, генеральний секретар Вищої ради старожитностей Єгипту.

Археологи виявили посудини в гробниці цариці Мернейт з Першої династії (2925 р. до н. е.), яка, можливо, була першою жінкою-фараоном в історії, в акрополі Умм аль-Кааб у місті Абідос.

Акрополь Умм аль-Кааб в Єгипті, де було зроблено археологічну знахідку / Фото: Twitter Luxor Times

“Роботи з розкопок у гробниці також дозволили відкрити нову історичну інформацію про життя цариці та період її правління, а вивчення написів на одній із табличок, знайдених усередині гробниці, показало, що цариця займала важливу посаду у центральних органах влади”, – відзначив доктор Дітріх Рауе, директор Німецького інституту в Каїрі.

Міжнародна команда археологів на розкопках гробниці Мернейт / Фото: Twitter Luxor Times

Керівник археологічної місії Крістіана Колер наголосила, що поруч із гробницею цариці Мернейт розташована група з 41 гробниці для її придворних і слуг.

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Незважаючи на те, що популярним напоєм у Стародавньому Єгипті було пиво, вино було у вжитку серед вищих соціальних прошарків, включаючи фараонів та жерців.

Нагадаємо, раніше у некрополі Амарна, що на східному березі річки Ніл, археологи знайшли дивовижну колекцію золотих прикрас, яку датують 3,5 тисячами років. Там вони розкопали поховання молодої жінки.

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