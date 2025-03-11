На планеті, що схожа на Землю, може існувати життя — дослідження

Вчені виявили біосигнатуру, тобто речовину, яка вказує на наявність життя, в атмосфері цієї планети.

Протягом двох років вчені досліджують так звану супер-Землю — планету K2-18b, що розташована у відносній близькості від нас. На їхню думку, вона може виявитися населеним світом.

Про це пише Space із посиланням на The Astrophysical Journal.

За висновками вчених в атмосфері планети K2-18b було виявлено хімічну речовину диметилсульфід, яка пов'язана з потенційними живими організмами.

Що відомо про планету K2-18b

Ця планета була виявлена 10 років тому. Вона розташована на відстані приблизно 120 світлових років від Землі, що вважається близькою відстанню за космічними мірками.

Вчені вважають K2-18b супер-Землею, адже це кам'янистий світ з атмосферою, який приблизно в 2,5 раза більший за нашу планету. Є ймовірність, що поверхня планети може бути вкрита океанами з рідкої води. А враховуючи, що K2-18b перебуває в зоні населеності своєї зірки, де є умови для створення життя, вчені вважають, що це може бути потенційно населений світ.

Два роки тому дослідники виявили біосигнатуру, тобто речовину, яка вказує на наявність життя, в атмосфері цієї планети. Цією біосигнатурою є диметилсульфід. На Землі ця речовина в основному виробляється бактеріями і фітопланктоном в океанах. Враховуючи, що на планеті K2-18b може бути океан, з'явилося припущення і про наявність життя.

Поки неможливо відправити зонди за межі Сонячної системи, щоб визначити склад інших кам'янистих планет, тому вони покладаються на аналіз світла, що проходить через їхню атмосферу. Молекули хімічних речовин відбивають світло в певному діапазоні довжин хвиль. Автори дослідження кажуть, що отримані в такий спосіб дані можуть мати різні інтерпретації, а тому не завжди існує впевненість у тому, що було виявлено точно якусь речовину.

Нагадаємо, раніше вчені розкрили ще одну загадку космосу. Вони розповіли, як саме розмір екзопланети впливає на її рух.