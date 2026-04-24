На пляжі викинуло сотні тисяч буревісників — вчені назвали тривожну причину

Буревісник. Фото: JJ Harrison/CC BY-SA 3.0

Реклама

На узбережжі Австралії дедалі частіше знаходять мертвих буревісників — морських птахів, яких часто називають «баранячими птахами». Науковці наголошують: причиною масової загибелі є не шторми чи сильні вітри, як вважають багато людей, а голод, спричинений потеплінням океану через зміну клімату.

Про це повідомило видання The Conversation.

Йдеться про короткохвостого та соболиного буревісників, які гніздяться на островах поблизу південно-східного узбережжя Австралії. Щороку ці морські птахи здійснюють одну з найдовших міграцій у світі: долають понад 10 тисяч кілометрів через Тихий океан до Берингового моря біля Аляски. Там вони проводять північне літо.

Реклама

Буревісники добре пристосовані до суворих погодних умов. Так, дослідники зафіксували випадок, коли один із птахів 11 годин летів в оці урагану на висоті 4700 метрів за швидкості вітру понад 200 км/год і вижив. Завдяки особливій будові плечових суглобів вони вміло використовують потужні повітряні потоки та можуть долати великі відстані з мінімальними енерговитратами.

Саме тому вчені відкидають версію, що причиною загибелі є шторми. За їхніми словами, буревісники рідко опиняються біля берега, якщо не ослаблені через хворобу, виснаження або голод. У таких випадках вітер лише виносить їх на узбережжя. Мертвих або знесилених птахів знаходять на великій території — від Квінсленда до Тасманії. Це, на думку науковців, свідчить про масштабний чинник, а не про локальні погодні аномалії.

Фахівці пояснюють, що води біля східного узбережжя Австралії нагріваються швидше, ніж у середньому у світі. Через це риба та інша здобич, якою харчуються буревісники, мігрує в інші райони або опускається на більшу глибину. Через нестачу їжі птахи слабшають і масово гинуть.

За оцінками дослідників, під час сильної морської спеки влітку 2023–2024 років на австралійських пляжах загинули близько 629 тисяч дорослих буревісників. Для короткохвостого буревісника це становить приблизно 3% світової популяції, втраченої лише за кілька тижнів.

Реклама

«Буревісники визнані в усьому світі вартовими здоров’я океану. Коли їхні популяції зростають, а птахи здатні успішно виховувати дитинчат, це свідчить про здоровий та міцний океан. Загибель сотень тисяч буревісників за одне літо є раннім попередженням про те, що станеться, оскільки температура океану продовжуватиме зростати», — йдеться в статті.

