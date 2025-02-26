На пляжі у Великій Британії виявили унікальну знахідку: що відомо

Слід динозавра може зникнути вже за кілька місяців.

На острові Вайт гід зі скам'янілостей Джо Томпсон виявив унікальний фіолетовий відбиток ноги динозавра завдовжки майже один метр.

Про це повідомило видання IFLScience.

Слід, вік якого оцінюють у 130 мільйонів років, знайшли просто серед гальки на пляжі Шепердс-Чайн. Експерти вважають, що він належав ігуанодону — великому травоїдному динозавру завдовжки 10 метрів і вагою близько 4 тонн. Його великі пальці були оснащені шипами для захисту від хижаків.

Цікаво, що цей відбиток розташований у верхніх шарах формації Ессекс. Вчені припускають, що він зберігся завдяки мінералам у глині, які й надали йому фіолетового кольору. Водночас дослідники застерігають, що через природні процеси слід може зникнути вже за кілька місяців.

Нагадаємо, археологи розкопали ще одну частину Великої китайської стіни.

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