На пляжі викидаються великі білі акули з гігантським мозком: вчені занепокоєні

В усьому світі цей вид зараз внесено до списку вразливих, а кількість великих білих акул неухильно зменшується.

Вчені у США та Канаді були збентежені збільшенням кількості мертвих великих білих акул зі збільшеним мозком, які викидаються на пляжі Північної Америки. Науковці не можуть з’ясувати, що викликає запалення.

Про це повідомляє Mail Online.

Національна мережа експертів у сфері здоров'я дикої природи Канади (Canadian Wildlife Health Cooperative) не зустрічала мертвої білої акули протягом 30 років до серпня 2023 року. Але коли одну таки викинуло на острів Принца Едварда без жодних ознак травми, це спантеличило експертів. Згодом вони з’ясували, що причиною смерті є менінгоенцефаліт – запалення тканин мозку, яке з часом порушує нормальні когнітивні функції.

Після цього ще чотири великі білі акули викинуло на пляжі атлантичного узбережжя Канади. Схоже явище було зафіксоване у США – перший випадок зареєстрований у липні 2022 року біля узбережжя Массачусетса.

Щодо більшості риб, які славляться своєю сильною імунною системою, всі вони страждають від одного запалення мозку.

Ветеринарна патологиня і регіональна директорка CWHC Меган Джонс сказала, що випадки бактеріальних інфекцій, що викликають запалення мозку, були зареєстровані в минулому. Однак ці інфекції було легко ідентифікувати. Тепер Джонс входить до групи вчених, які збираються з’ясувати, чи стикається зараз цей вид з новою невідомою загрозою.

"Троє з цих п'яти, здається, мають ту саму потенційно інфекційну хворобу, яка вражає їхній мозок. Нам потрібно більше знати, що це таке", – сказала докторка.

Вона додала, що якщо мозок акули стиснути, вона може більше не мати змоги харчуватися або може заблукати та застрягнути на мілководді, викидаючись на берег.

Інші вчені, як-от виконавча директорка канадського Товариства реагування на морських тварин Тоня Віммер, припустили, що зростання кількості мертвих акул може бути природним результатом збільшення популяції. Тобто дедалі більше акул гине просто тому, що їх більше в океані.

Такі фактори, як зміна клімату, призвели до того, що води Атлантики стали теплішими. А це штовхає хижаків на північ. Популяція тюленів – основна здобич акул – також відновилася, забезпечуючи достатню кількість їжі.

Порівняно з іншими морськими дикими тваринами, такими як кити та дельфіни, про акул все ще багато невідомого, а їхні дослідження недостатньо фінансуються.

Крім того, великих білих акул значною мірою неправильно сприймають як вид. Завдяки таким блокбастерам, як "Щелепи" та "Глибоке синє море", морська тварина була зображена як морський лиходій, який нападе на будь-яку людину, що запливе на його шлях. Однак насправді навмисні напади акул на людину вкрай рідкісні.

Натомість людство становить більшу загрозу для великої білої риби. Головною загрозою є промислове рибальство.

В усьому світі цей вид зараз внесено до списку вразливих, а кількість великих білих акул неухильно зменшується. За оцінками, у дикій природі залишилося від 50 тис. до 3500 особин.

До слова, у Мексиці за два тижні на одному узбережжі знайшли вже другу веслорибу "Судного дня".