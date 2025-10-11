На подвір’ї будинку знайшли стародавній надгробок: кому він був присвячений (фото)

Надгробок / © prcno

На півдні Сполучених Штатів Америки, у місті Новий Орлеан, сім’я виявила на власній прибудинковій території надгробну плиту воїна Римської імперії, який помер у II столітті нашої ери.

Про це розповіли на сайті організації Preservation Resource Center of New Orleans.

Є припущення, що артефакт був привезений до США після того, як музей біля Рима, де він зберігався, зазнав руйнувань під час бойових дій Другої світової війни. Наразі науковці-археологи працюють над детальним дослідженням знахідки та організацією її повернення на історичну Батьківщину.

Мармуровий надгробок був знайдений родиною антропологині Данієлли Санторо під час прибирання на задньому дворі їхнього будинку, якому понад століття. Вони звернулися по допомогу до археологів, котрі спочатку припустили, що плита була викрадена з місцевого кладовища попередніми власниками помешкання.

Однак, наявність латинських написів вказала на значно давніше походження артефакту. Після перекладу цих написів дослідники встановили, що надгробок належав 42-річному чоловіку родом із північної частини Греції, котрий присвятив 22 роки службі в римському війську, зокрема, перебуваючи на військовому судні.

© prcno

Цей надгробок був задокументований у музейній колекції Італії до початку Другої світової війни, але зазнав втрати під час бомбардувань, коли сили Союзників здійснювали визволення Італії. З того часу його місцезнаходження залишалося невідомим, поки його не знайшли в Новому Орлеані.

Хоча науковці не змогли остаточно з’ясувати точний шлях його потрапляння, вони висувають гіпотезу, що його міг привезти хтось із військовослужбовців, які брали участь у висадках на території Італії, або ж його продали торговці старожитностями комусь із туристів уже після завершення війни.

