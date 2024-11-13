На поверхні вивергаються вулкани: інша Земля схожа на супутник Юпітера

Нове дослідження показує, що цей далекий світ все ж має атмосферу, хоча це попередні дані.

Вчені використали космічний телескоп "Вебб" для здійснення дослідження планети під назвою L 98-59 d. Це кам'яниста планета, яка лише в 1,5 раза більша за Землю, а тому вважається суперземлею.

Про це пише Phys.

Вперше цю планету виявили кілька років тому, але тоді не було відомо, чи є в неї атмосфера.

Астрономи з'ясували, що вона розташована на відстані 35 світлових років від нас. Аналіз даних показує, що у цієї планети є атмосфера, наповнена сіркою. Якщо дані підтвердяться, то це буде найменша відома планета з атмосферою за межами Сонячної системи.

Також учені вважають, що на поверхні планети відбуваються виверження вулканів, що робить її схожою на супутник Юпітера Іо.

Раніше вчені виявили схожу на Землю екзопланету, яка обертається навколо зірки такого самого типу, що й наше Сонце. Екзопланета заблокована приливними силами своєї зірки, тому один її бік настільки розігрітий, що являє собою море лави.

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