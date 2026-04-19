На руках Мона Лізи розгледіли хворобу: що кажуть вчені

Мона Ліза / © Associated Press

Відомий художник Леонардо да Вінчі, сам того не знаючи, задокументував симптом стану, який сьогодні вражає кожного двохсотого дорослого.

Про це пише SciTechDaily.

Мистецтвознавці та лікарі роками вказують на ксантоми (жирові відкладення) на руках Мони Лізи.

Прорив став можливим завдяки відмові від класичних методів тестування. Вчені створили «мишей-аватарів»: гризунів, яким вживили людські клітини печінки, отримані шляхом перепрограмування клітин шкіри (технологія iPSC).

Провівши скринінг понад 130 тисяч сполук на цій живій моделі, дослідники вирахували молекулу DL-1. Її стратегія радикально відрізняється від традиційної терапії, бо вона не чіпає рецептори. Вона блокує білок аполіпопротеїн B (апоВ) — «скелет», навколо якого збирається шкідливий холестерин. Без цього білка печінка просто не може випустити нові порції жиру в кровообіг.

Технічний аналіз показав: препарат впливає лише на 182 гени, не викликаючи глобального стресу для організму. DL-1 активує природні захисні механізми клітин, що робить терапію не лише ефективною, а й безпечною для тривалого застосування.

Раніше ми писали про те, що фахівчиня з епохи Відродження Анн Піццоруссо стверджує, що їй вдалося розгадати одну з таємниць картини «Мона Ліза». Дослідниця запевняє, що вона визначила тло портрета: місто Лекко, розташоване на березі озера Комо на півночі Італії.