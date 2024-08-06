На Сонці сталися два потужні спалахи: які наслідки чекають на Землю 

Обидва спалахи, які зірка випустила менш ніж за дві години, мають найпотужнішу класифікацію X.

Сонце знову продемонструвало високу активність, випустивши вранці понеділка, 5 серпня, одразу два спалахи X-класу.

Про це повідомляє Space.com

Спалахи класу X – це найсильніші прояви зіркової активності, які відбуваються на поверхні сонячних плям. Перший з двох спалахів потужністю X1.7 вирвався з поверхні сонячної плями AR3767 і досяг свого піку близько 9:40 ранку за східним часом. Менш ніж за дві години потому сонячна пляма AR3780 спровокувала сонячний спалах класу X1.1, пік якого припав на 11:27 за східним часом.

The latest X1.7 flare in AR 13767 was associated with an energetic CME, which was responsible for a minor proton event. The protons may not reach the S1 radiation storm level, however. A coronal wave seen in this movie was quite spectacular - above the average. pic.twitter.com/H1Un8iazdf — Halo CME (@halocme) August 5, 2024

Сонячні спалахи часто супроводжуються велетенськими виверженнями сонячної плазми, так званими корональними викидами маси (КВМ). Якщо потік плазми рухається в бік Землі, він може спричинити на нашій планеті геомагнітні бурі, порушення роботи електромереж, перебої зв'язку, а також аномальні полярні сяйва у низьких широтах.

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Саме це і сталося минулими вихідними, коли сильна геомагнітна буря G3 призвела до появи полярного сяйва в деяких частинах західного узбережжя США та в Австралії.

"An Auroral Substorm"

Highway 1, 4km West of the Cochrane overpass 20240804T0550-0630Z



Substorms what we all want when we pursue the Aurora Borealis it's the juice that flows in my veins, and pumps me up like nothing else. There is nothing quite like it when you have been in… pic.twitter.com/FuTHFBsnmE — Harlan Thomas (@theauroraguy) August 6, 2024

Однак, Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США повідомив, що цього разу удар КВМ від першого спалаху, скоріш за все, омине Землю. Можливі наслідки другого спалаху ще вивчаються.

За прогнозами космічних синоптиків, сильна сонячна активність зберігатиметься принаймні до четверга, 7 серпня. Тож ризик нових потужних спалахів і, як наслідок, магнітних бур на Землі залишається високим. Проте наскільки інтенсивними будуть геомагнітні бурі на нашій планеті, залежатиме від напрямку очікуваних КВМ на Сонці.

Нагадаємо, 1 серпня у різних регіонах планети виникли проблеми з радіозв'язком, які були спричинені цунамі сонячних бур. На Сонці за добу сталося 15 спалахів різної потужності.

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