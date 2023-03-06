На Сонці сталося сильне виверження: на Землі вже відключався радіозв'язок (відео)

Спеціалісти попереджають про магнітну бурю.
На Сонці був зафіксований спалах класу Х2.1. Цей потужний викид енергії спричинив те, що на цілу годину було відключено короткохвильовий радіозв'язок над територією Північної та Південної Америки. Разом з викидом енергії Сонце також відправило потік плазми до космосу, що може спричинити появу дуже сильної геомагнітної бурі на Землі 7 березня.
Про це пише Space.
Як заявили в NASA, черговий спалах, який вчені класифікували як спалах класу Х2.1 стався в місці "народження" таких явищ — одній із сонячних плям, яка називається AR 3234.
На відео особливо добре видно всі особливості чергового спалаху.
Усі спалахи на Сонці, які є викидом дуже сильного випромінювання, мають 5 класів, але найпоширенішими з них є спалахи класу С (слабкі сонячні спалахи), класу М (сонячні спалахи середньої потужності) і класу Х (це найпотужніші з можливих).
Клас Х2.1 означає, що цей потік випромінювання, викинутий із Сонця, мав неймовірно велику потужність, тому не дивно, що він справив такий ефект на Землі.
Раніше стало відомо, що у березні Землю накриє одразу кілька магнітних бурь. Деякі з них будуть затяжними й можуть тривати кілька днів.
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