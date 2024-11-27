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На Сонці стався потужний спалах: коли Землю накриє магнітна буря

На Сонці стався потужний спалах: коли Землю накриє магнітна буря

Сонце / Фото: twitter.com

Можливі збої в електромережах, супутникових системах та радіозв’язку.

Корональний викид маси (CME), спричинений вибухом нитки поблизу сонячного регіону 3901, наближається до Землі. Він досягне нашої планети в кінці 28 листопада (UTC), що може викликати геомагнітну бурю помірної інтенсивності G2 29 листопада.

Про це пише видання The watcher.

Центр прогнозування космічної погоди NOAA (SWPC) попереджає, що G2 бурі можуть призвести до коливань в електричних мережах, зокрема у високих широтах, а також негативно вплинути на супутники через зменшення точності орієнтації та підвищення атмосферного опору на низьких орбітах. Крім того, може виникнути порушення високочастотного радіозв'язку, особливо в північних регіонах.

Нагадаємо, вісь Землі змістилася на 80 см. Вчені вказали на головну причину.

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