На Сонці стався потужний спалах: на Землі вже відключався радіозв'язок - і це ще не все

Разом з викидом енергії Сонце також відправило потік плазми до космосу, що може спричинити появу дуже сильної геомагнітної бурі.

Вибух на Сонці стався у величезній сонячній плямі під назвою AR3354, яка в 7 разів більша за діаметр Землі, тобто її розмір приблизно 89 тисяч км. Спалах на Сонці було зафіксовано космічним апаратом SDO. Очікується геомагнітна буря.

Про це пише Space.

Це найсильніше випромінювання від Сонця вдарило в атмосферу Землі, іонізувало її верхній шар і це стало причиною досить тривалого відключення короткохвильового радіозв'язку в західній частині Північної Америки, а також у деяких частинах Тихого океану.

За словами вчених, вимкнення зв'язку тривало цілих пів години, що є одним із рекордів для подібних подій.

За даними NASA, на Сонці за останні місяці з'являлося набагато більше сонячних плям, ніж у минулому. Наприклад, тільки в червні цього року вчені зафіксували найвищий середньомісячний показник появи плям на Сонці за останній 21 рік.

Раніше стало відомо, що другий літній місяць принесе кілька потужних хвиль, які відчуватимуть не лише метеозалежні та люди з хронічними захворюваннями. У липні прогнозуються магнітні бурі сильної та середньої потужності, які може відчути кожна людина.

Читайте також: