На Сонці стався потужний спалах: на Землі зник зв'язок

Супутник NASA GOES-16 зафіксував появу на Сонці в регіоні концентрації сонячних плям AR3654. Спалах класу М9.53 з'явився о 2:46 за Києвом 1 травня і виверження тривало протягом 12 хвилин. Унаслідок цієї події в Тихоокеанському регіоні сталося відключення радіозв'язку на 30 хвилин.

Про це пише Space.

Електромагнітне випромінювання, яке вирвалося із Сонця і досягло Землі за приблизно 10 хвилин, спровокувало вимкнення радіозв'язку в Тихоокеанському регіоні приблизно на 30 хвилин.

Короткочасні відключення радіозв'язку не є чимось незвичним, коли відбуваються потужні виверження на Сонці. Адже під час спалахів на Землю потрапляють потоки рентгенівських променів і сильне ультрафіолетове випромінювання. Це світло, яке летить зі швидкістю світла, досягаючи нашої планети іонізує верхню частину атмосфери.

Раніше вчені повідомили, що Сонце перебуває на порозі своєї найактивнішої фази — сонячного максимуму. Про це свідчить знімок, який зробив астрофотограф.

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