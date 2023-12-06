На Сонці утворилася гігантська темна діра: що це означає і яку небезпеку несе

На поверхні Сонця утворилася величезна темна діра, яка вивергає потужні потоки надзвичайно швидкого випромінювання, відомого як сонячний вітер, прямо на Землю. За словами вчених, розмір та орієнтація тимчасового розриву, який ширший, ніж 60 Земель, є безпрецедентним на цій стадії сонячного циклу.

Про це пише Space.com.

Корональна діра

Гігантська темна пляма на Сонці, відома як корональна діра, сформувалася поблизу сонячного екватора 2 грудня і досягла своєї максимальної ширини близько 800 000 кілометрів протягом 24 годин, повідомляє Spaceweather.com. З 4 грудня сонячна порожнеча спрямована прямо на Землю.

Експерти спочатку прогнозували, що ця остання діра може спричинити помірну геомагнітну бурю (G2), яка може призвести до відключення радіозв'язку та сильних авроральних явищ протягом наступних кількох днів. Однак сонячний вітер виявився менш інтенсивним, ніж очікувалося, тому буря, що виникла, поки що була слабкою (G1). Але полярні сяйва все ще можливі у високих широтах.

З поганого — невідомо, скільки часу діра залишатиметься на Сонці (попередні коронарні діри існували більше одного сонячного оберту — 27 днів). З хорошого — незабаром діра відвернеться від Землі.

Як вони виникають

За даними Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA), корональні діри виникають, коли магнітні поля, які утримують Сонце на місці, раптово розриваються, змушуючи вміст верхньої поверхні Сонця витікати у вигляді сонячного вітру.

Корональна діра виглядає як темна пляма, оскільки вона холодніша і менш щільна, ніж навколишня плазма. Це схоже на те, чому сонячні плями здаються чорними — але на відміну від сонячних плям, корональних дір не видно, якщо дивитися на них в ультрафіолетовому світлі.

За даними NOAA, потоки випромінювання від корональних дір набагато швидші за звичайний сонячний вітер і часто спричиняють збурення в магнітному щиті Землі, відомі як геомагнітні бурі. Остання корональна діра на Сонці, яка з'явилася в березні, виплюнула найпотужнішу геомагнітну бурю, що вразила Землю за останні шість років.

Сонячна активність зростає протягом усього року, коли Сонце наближається до вибухового піку свого приблизно 11-річного сонячного циклу, відомого як сонячний максимум. Однак, за дивним збігом обставин, гігантська нова корональна діра не повинна бути частиною цього зростання сонячної активності.

За даними NOAA, корональні діри можуть виникати в будь-який момент протягом сонячного циклу, але насправді вони частіше трапляються під час сонячного мінімуму. Коли вони з'являються під час сонячного максимуму, вони зазвичай розташовані поблизу полюсів Сонця, а не біля екватора. Тому залишається загадкою, як така масивна діра відкрилася біля екватора, коли ми знаходимося так близько до сонячного максимуму.

Сонце стає більш активним

Однак за останні кілька тижнів з'явилося багато інших ознак того, що Сонце стає більш активним.

18 листопада на ближньому боці Сонця виник гігантський “архіпелаг сонячних плям”, що складається щонайменше з п'яти різних груп сонячних плям, і з тих пір виплюнув у космос десятки сонячних штормів.

25 листопада вибухове виверження “вогняного каньйону” поблизу екватора Сонця вивільнило корональний викид маси (КВМ) — хмару намагніченої плазми, що швидко рухається, — яка згодом врізалася в Землю і викликала рідкісні помаранчеві полярні сяйва. А 28 листопада сонячний спалах “майже Х-класу” вистрілив із Сонця і породив потужний викид, який врізався в Землю і спричинив геомагнітну бурю, що протягом вихідних осяяла полярними сяйвами нижчі широти.

Нещодавній сплеск сонячної активності, ймовірно, є ознакою того, що ми стоїмо на порозі сонячного максимуму. У жовтні вчені переглянули свої прогнози сонячного циклу і тепер передбачають, що вибуховий пік може розпочатися на початку 2024 року.

Раніше вчені заявляли, що наша вогняна газова куля зникне через трильйони років, а недавнє дослідження показало, що на Сонце чекає багато змін, які відбудуться набагато раніше, передвіщаючи кінець Сонячної системи.

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