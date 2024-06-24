На Сонці відбулися зміни: Землю можуть накрити потужні магнітні бурі

Сонце перебуватиме на піку своєї активності, тому метеоексперти прогнозують подальше збільшення частоти та сили магнітних бур.

Землю незабаром можуть "накрити" нові потужні магнітні бурі.

Про це повідомляє The watchers.

Зазначається, що до Землі знову повертається область Сонця, яка є джерелом найпотужніших спалахів. Один з ударів припав на Атлантичний океан, Європу та Африку.

"Немає жодних ознак того, що стався викид корональної маси. Навіть якби він і був, поточне розташування цього регіону не сприяє виникненню спрямованих на Землю потоків", - йдеться в повідомленні.

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Водночас все може змінитися найближчими днями, коли активна область Сонця повернеться в більш геоефективне положення.

Під час свого травневого обертання ця область Сонця спричинила близько 100 сонячних спалахів М-класу і понад 10 Х-класу.

"Кілька спалахів призвели до геомагнітної бурі класу G5 - найсильнішої з 2003 року. 14 травня в цьому регіоні стався спалах X8.7 - наразі найсильніший спалах на Сонці у 25-му сонячному циклі", - додали в повідомленні.

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Додамо, у червні 2024 року можливі магнітні бурі низької та середньої інтенсивності.

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