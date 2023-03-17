На Сонці відбулося "темне" виверження: на Землі зник зв'язок

Учені зафіксували появу на Землі геомагнітної бурі класу G2, яка стала наслідком досягнення планети величезного потоку викинутої із Сонця так званої "темної" плазми.

Про це пише Space.

За словами вчених із NASA на нашій зірці стався корональний викид маси, який відбувається під час сонячних спалахів. Але цього разу в космос відлетів величезний потік так званої "темної" плазми.

Учені спрогнозували, що цей викид плазми швидше за все відлетить у бік Меркурія, але потім переглянув свої прогнози і вказали на те, що приблизно 14 або 15 березня цей потік вріжеться в магнітне поле Землі, що викличе геомагнітну бурю класу G1.

Але з'ясувалося, що сонячні частки досягли нашої планети лише 16 березня, що спричинило виникнення геомагнітної бурі класу G2. Внаслідок цього з'явилися дуже яскраві полярні сяйва, а також у полярних регіонах планети на деякий час відключився радіозв'язок.

Нагадаємо, на Сонці був зафіксований спалах класу Х2.1. Цей потужний викид енергії спричинив те, що на цілу годину було відключено короткохвильовий радіозв'язок над територією Північної та Південної Америки.

Раніше стало відомо, що у березні Землю накриє одразу кілька магнітних бурь. Деякі з них будуть затяжними й можуть тривати кілька днів.

Новини світу: на Землі очікується магнітна буря

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