На Сонці виникли три потужні спалахи: у США відключився зв'язок

На Сонці сталися одразу три потужні спалахи класу Х. Найсильнішим із них був спалах класу Х6.3. Востаннє подібний потужний спалах виникав ще 2017 року. А на всій території США було зафіксовано масштабний збій у роботі стільникового зв'язку.

Про це пише Space.

Потік енергії від Сонця внаслідок цих вибухів сягнув Землі за лічені хвилини, і такі події справді можуть спричиняти вимкнення зв'язку на Землі.

22 лютого на території США виникли масштабні перебої в роботі стільникового зв'язку, про які повідомили головні мобільні оператори цієї країни. У пресі з'явилися припущення, що проблеми виникли саме через найпотужніші спалахи на Сонці. Але поки не зрозуміло, чи пов'язані ці події.

Раніше вчені повідомили, що Сонце перебуває на порозі своєї найактивнішої фази — сонячного максимуму. Про це свідчить знімок, який зробив астрофотограф.

Рідкісне явище сталося під час сонячного спалаху з плями, яка перебувала поблизу південного полюса Сонця. У космос було викинуто гігантський стовп газу або плазми, який височів над поверхнею зірки на 15 тисяч км. Після цього плазма відірвалася від поверхні і полетіла в космос у вигляді коронального викиду маси (КВМ).

Також вчені помітили, що на Сонці з'явилися загадкові петлі після дуже потужного спалаху.

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