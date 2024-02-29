На Сонці з'явилася пляма майже в 10 разів більша за Землю

На Сонці з'явилася гігантська пляма. На початку тижня, коли сонячна пляма під назвою AR3590, повернулася в бік Землі, вона також зросла на 25%. Це зробило її найбільшою сонячною плямою поточного 11-річного сонячного циклу. Площа плями приблизно в 9,5 разів перевищує площу Землі.

Про це пише Space.com.

Астрофотографу Пітеру Льюїсу, який відстежував зростання сонячної плями, вдалося зафіксувати зміни.

Водночас, поки що сонячна пляма AR3590 не зробила жодного коронального викиду маси. Пляма породила одразу три спалахи Х-класу, які вважаються найпотужнішими та найбільшими в історії спостережень.

Тепер найбільша сонячна пляма 25-го циклу становить близько 60% розміру іншої рекордної плями, яка спричинила руйнівну геомагнітну бурю на Землі, тепер цей інцидент називається подією Керрінгтона.

Раніше вчені повідомили, що Сонце перебуває на порозі своєї найактивнішої фази — сонячного максимуму. Про це свідчить знімок, який зробив астрофотограф.

Рідкісне явище сталося під час сонячного спалаху з плями, яка перебувала поблизу південного полюса Сонця. У космос було викинуто гігантський стовп газу або плазми, який височів над поверхнею зірки на 15 тисяч км. Після цього плазма відірвалася від поверхні і полетіла в космос у вигляді коронального викиду маси (КВМ).

Також вчені помітили, що на Сонці з'явилися загадкові петлі після дуже потужного спалаху.

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