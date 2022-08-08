На Сонці з’явилася пляма: вчені попереджають про сильну геомагнітну бурю

Учені, які займаються вивченням космічної погоди, попереджають, що на Сонці з'явилася дуже велика пляма, спрямована в бік Землі.

Експерти прогнозують появу в цій сонячній плямі потужного спалаху та корональних викидів маси, які спрямують у бік планети.

Про це пише Express.

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Це може призвести до дуже сильної геомагнітної бурі, що може негативно вплинути на роботу зв'язку й енергосистем, а також іншої електроніки на Землі.

Учені попереджають, що спалах на Сонці може статися вже найближчими днями. В космос летять потоки плазми, які при зустрічі з магнітосферою планети викликають геомагнітні бурі.

Швидше за все, це буде спалах класу М або навіть Х. Ці два класи спалахів є найнебезпечнішими для Землі. Коли сонячні частки досягають планети, вони можуть спричинити збої в роботі супутників на орбіті, а також вплинути на роботу зв'язку, навігаційних систем і енергосистем на Землі.

Раніше вчені заявили, що поступове віддалення планети від Сонця вплине надалі на клімат на Землі. Це пов'язано з тим, що кількість сонячного світла поступово знижуватиметься. Зокрема, астроном Браян ДіДжорджіо з Каліфорнійського університету в Санта-Круз вважає, що середня відстань від Землі до Сонця поступово збільшується. А Сонце повільно втрачає свою масу, і навіть зі взаємним гравітаційним упливом двох космічних тіл одне на одного.

Новини світу: на Землі очікується магнітна буря

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