На Сонці з'явилася величезна діра, яка у 20 разів більша за Землю: про що попереджають вчені

За два тижні на Сонці з'явилася вже друга гігантська корональна діра, яка у 20 разів більша за нашу планету за розмірами. З цієї діри вирвався потік плазми зі швидкістю 2,8 млн км, і вже в п'ятницю, 31 березня, увечері або в суботу, 1 квітня, вранці він досягне Землі.

Про це пише New York Post.

Вчені вважають, що особливої шкоди сонячні частки, які досягнуть Землі, не завдадуть. Не дуже сильна геомагнітна буря, що виникне внаслідок взаємодії сонячних частинок із атмосферою Землі, призведе до появи яскравих полярних сяйв. Більша частина плазмового потоку мине Землю, і такої сильної геомагнітної бурі, як була минулого тижня, не виникне. Ця корональна діра представляє особливий науковий інтерес через своє розташування на Сонці.

"Я не думаю, що варто сильно хвилюватися. Якщо раптом трапиться так, що на Сонці відбудеться ще й корональний викид маси найближчими днями, то тоді може з'явитися дуже сильна геомагнітна буря. Але передбачити це дуже важко", — сказав один із дослідників.

Нагадаємо, Землю накрила найсильніша за останні 6 років геомагнітна буря, спровокована гігантським викидом плазми з корональної діри на Сонці. Але вчені не прогнозували появу цієї бурі, внаслідок якої на всій території США можна було спостерігати полярні сяйва.

Новини світу: на Землі очікується магнітна буря

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