На Сонці з'явилася зловісна усмішка: вчені б’ють на сполох (відео)

До Землі летять одразу три потоки плазми, які з'явилися внаслідок спалахів на Сонці.

Вчені прогнозують, що на вихідних в Землю вріжуться відразу три величезні потоки сонячної плазми, що призведе до появи геомагнітної бурі.

Про це пише Space.

Космічний апарат SDO, який займається вивченням нашої зірки, надіслав знімок Сонця. На ньому видно, що воно ніби посміхається і виглядає щасливим. Але насправді так вже збіглося, що це відбувається напередодні Гелловіна, Сонце демонструє злу "усмішку". Справа в тому, що на знімку нашої зірки химерно розташувалися три величезні сонячні плями і всі вони спрямовані в бік Землі.

Швидкість польоту цих сонячних потоків становить приблизно 3 млн км/год і згідно з прогнозами вчених, вони вріжуться в Землю вже в суботу, 29 жовтня, хоча це може статися і в неділю, 30 жовтня.

За словами вчених, на Сонці сталися спалахи класу С та М, які вважаються досить сильними, але не такими катастрофічними, як спалахи класу Х.

Раніше вчені повідомили, що невелика пляма на Сонці за два дні збільшилася в 10 разів і зараз має розмір, який можна порівняти з розміром Землі.

Новини світу: на Землі очікується магнітна буря

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