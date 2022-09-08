На Сонці з'явилося 7 спалахів: чи загрожує Землі удар (відео)

Космічні апарати, що вивчають Сонце, зафіксували за останні кілька днів серію спалахів на нашій зірці, які супроводжувалися викидами плазми в космос.

Зокрема, 6 вересня було відмічено 7 спалахів класу С, а це досить сильні виверження, які можуть спричинити появу на Землі геомагнітної бурі.

Про це пише EarthSky.

Внаслідок цих спалахів у космос вирвалися потоки сонячних частинок, які швидко досягли Землі, і вчені говорять про появу геомагнітної бурі класу G1 та G2. Це досить помірна буря, і не було повідомлень про те, що вона порушила роботу зв'язку або навігаційних приладів.

VIOLENT JETS: As AR3089 rotated over the west limb, it produced a series of large, rapid jets - some many times of the Earth (see inset). pic.twitter.com/PQiXxBMyKO — Keith Strong (@drkstrong) September 8, 2022

Спалахи на Сонці вчені розділяють на 5 типів за потужністю енергії, що виділяється ними. Спалахи Х-класу розташовані на вершині цього списку, в якому зі збільшенням потужності розташовані спалахи класу А, В, С і М.

Раніше вчені повідомили, що невелика пляма на Сонці за два дні збільшилася у 10 разів і зараз має розмір, який можна порівняти із розміром Землі.

Новини світу: на Землі очікується магнітна буря

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