На Сонці виникли 8 потужних спалахів: на Землі вже відбулися проблеми

Вчені прогнозують, що нова сонячна пляма під назвою AR3165 може готувати ще серію таких же потужних спалахів.

Космічний апарат Solar Dynamics Observatory, який спостерігає за Сонцем, зафіксував на нашій зірці появу одразу восьми дуже потужних сонячних спалахів. Одна з них уже спровокувала короткочасне відключення радіозв'язку над Атлантичним океаном у середу, 14 грудня.

Про це пише Space.

Серія з восьми дуже потужних сонячних спалахів класу М з'явилася на Сонці 14 грудня 2022 року. Але вчені прогнозують, що нова сонячна пляма під назвою AR3165 може готувати ще серію таких же потужних спалахів, а може, навіть потужніша. За словами вчених, які стежать за космічною погодою, сонячна пляма AR3165 розростається, і в ній вже зафіксовано потужні викиди енергії.

Сонячна пляма AR3165 — це одна з активних областей на Сонці, які є більш темними та холоднішими регіонами в нижніх шарах атмосфери нашої зірки. Через переміщення ліній магнітного поля тут відбувається вивільнення величезної кількості енергії.

Спалахи на Сонці вчені розділяють на 5 типів за потужністю енергії, що виділяється ними. Спалахи Х-класу розташовані на вершині цього списку, в якому зі збільшенням потужності розташовані спалахи класу А, В, С і М.

Раніше вчені попередили, що на Сонці з'явилася величезна чорна діра, яка розташувалася в самому центрі нашої зірки.

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