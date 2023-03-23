На Сонці з'явився торнадо заввишки 120 тисяч кілометрів (відео)

Космічний апарат NASA SDO декілька днів спостерігав за появою на Сонці "сонячного торнадо" заввишки 120 тисяч км, що приблизно вдесятеро більше за розміри Землі.

Про це пише Daily Mail.

Цей торнадо, що складається із гарячої плазми, з'явився в районі Північного полюса Сонця і протягом кількох днів відбувався викид намагніченого газу в космос. За словами вчених, швидкість потоку плазми становила приблизно 500 тисяч км/год.

На Сонці дедалі частіше відбуваються схожі дивні події. Наприклад, таке ж торнадо астрономи вже спостерігали у лютому цього року. І він також з'явився в районі Північного полюса Сонця.

Вчені вважають, що подібні плазмові вихори пов'язані зі зміною напряму магнітного поля Сонця, яке відбувається один раз у кожному 11-річному сонячному циклі.

Раніше стало відомо, що вчені зафіксували появу на Землі геомагнітної бурі класу G2, яка стала наслідком досягання планети величезним потоком викинутої із Сонця так званої "темної" плазми.

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