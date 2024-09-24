На Сонці знову штормить: Землю накриє магнітна буря

Сонце наближається до піку своєї активності, тому на ньому все частіше з'являються плями і воно викидає спалахи, які можуть спричинити магнітну бурю на Землі.

Про це повідомляє сайт відстеження космічної погоди SpaceWeather.

Так, чергова магнітна буря накриє Землю вже 25-26 вересня. Вона буде слабкою, категорії G1.

За даними порталу Meteoagent, геомагнітні обурення почалися ще 23 вересня і затягнуться до 25 вересня.

Раніше повідомлялося, що Сонце наближається до піку своєї активності, тому на ньому все частіше з'являються плями, які викидають спалахи. Так, нещодавно кількість плям на зірці досягла максимуму за останні 23 роки. Тому Землю дедалі частіше накривають магнітні бурі.

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