На Сонці сталися спалахи: з якою силою вдарить магнітна буря
Очікується, що геомагнітне поле 1 листопада буде від тихого до нестабільного рівня.
Сьогодні, 1 листопада, сонячна активність буде досить активною: К-індекс 4 (жовтий рівень).
Про це повідомляє Метеоагент.
За останню добу на Сонці відбулися два спалахи класу С.
Медики попереджають, що метеозалежні люди можуть відчувати сонячну активність, але свій стан можна полегшити.
Типові симптоми під час магнітних бур — це:
головний біль або відчуття важкості в ділянці скронь
підвищена дратівливість та перепади настрою
коливання артеріального тиску
порушення сну (від безсоння до надмірної сонливості)
погіршення концентрації та зниження працездатності
Основні поради:
Контролювати артеріальний тиск, щоб вчасно випити прописані лікарем ліки, якщо буде відхилення показників від норми
Підтримувати водний баланс. Чиста вода або легкі трав’яні чаї допоможуть серцево-судинній системі впоратися з навантаженням. Це особливо важливо для тих, хто відчуває головний біль або слабкість
Уникати перевтоми та стресу. Слід обмежити конфліктні ситуації, не перевантажувати себе важкою роботою й давати собі відпочивати
Слідкувати за харчуванням. Жирні й солоні страви краще обмежити, а овочі, фрукти й легкі білкові продукти навпаки додати у раціон