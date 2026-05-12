На Сонці стався спалах: коли почнеться мегашторм

Сонце випустило потужний спалах, який супроводжувався корональним викидом маси (КВМ). Він мчить до Землі і може спричинити магнітну бурю ввечері 12 травня або вранці 13 травня.

Про це повідомляє Space.com.

Джерелом спалаху стала сонячна пляма AR4436.

За даними Центру прогнозування космічної погоди NOAA, спалах сонячного випромінювання спричинив радіоперешкоди над Атлантичним океаном. Такі перешкоди виникають, коли інтенсивне рентгенівське та ультрафіолетове випромінювання від сонячних спалахів іонізує верхні шари атмосфери Землі, створюючи перешкоди для високочастотних радіосигналів, які використовують пілоти, моряки та радіоаматори.

Як покращити самопочуття

Найчутливішими до магнітних бур є люди з хронічними хворобами або метеозалежністю. У цей період організм може гірше справлятися з регуляцією нервової та серцево-судинної систем, що і спричиняє дискомфорт.

Найчастіше підвищена сонячна активність викликає головний біль, дратівливість, коливання тиску, порушення сну та зниження працездатності. Особливо вразливими є люди із серцево-судинними захворюваннями, тривалим стресом, а також літні люди.

Що радять робити

Нормалізувати сон. Спати не менше восьми годин на добу

Збалансувати водний баланс. Пити протягом дня чисту воду

Передивитися щоденний раціон. Надати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю

