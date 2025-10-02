На Сонці йдуть дощі: відкриття, яке змінює уявлення про зірку

Сонце / © NASA

На нашій зірці йдуть «дощі», але він не має нічого спільного з водою. Це явище називають корональним дощем — потоком перегрітої плазми, який виникає в атмосфері Сонця. Тепер науковці змогли пояснити механізм його формування.

Про це повідомило видання Phys.

Корональний дощ спостерігають у короні Сонця — найгарячішій і найвищій частині атмосфери, де температура перевищує мільйон градусів Цельсія. Там з’являються відносно холодніші й щільні згустки плазми, які утворюються після сонячних спалахів і стрімко падають донизу. Довгий час залишалося незрозумілим, як саме ці згустки формуються так швидко, адже наявні моделі пояснювали процес лише за умови нагрівання плазми протягом багатьох годин або навіть днів.

Дослідження довело: вміст хімічних елементів у короні Сонця змінюється з часом. Це суперечить попереднім уявленням про його сталість. Зокрема, вчені виявили, що концентрація заліза та інших елементів може змінюватися під час спалахів. Саме ці коливання і пояснюють швидке виникнення коронального дощу.

За словами дослідників, відкриття має важливе значення не лише для пояснення цього явища. Воно дозволяє глибше зрозуміти процеси, що відбуваються у короні Сонця, та по-новому подивитися на моделі руху енергії в атмосфері зірки.

Крім того, нові знання допоможуть точніше моделювати поведінку Сонця під час сонячних спалахів. Це, своєю чергою, дає можливість покращити прогнози космічної погоди, від якої залежить робота супутників, систем зв’язку та енергомереж на Землі.

