На Сонці з’явилася гігантська пляма, яка може призвести до катастрофи на Землі

Сонце / © Associated Press

Гігантське скупчення сонячних плям з’явилося на боці Сонця, зверненому до Землі. За оцінками вчених, його загальна площа дорівнює тій, що колись породила найбільшу геомагнітну бурю в історії.

Про це пише Live Science.

У виданні нагадали, що геомагнітна буря 1859 року, відома як «Подія Керрінгтона», вважається найпотужнішою за всю історію спостережень. Тоді по всій Європі та Північній Америці вийшли з ладу телеграфні системи.

Сонячні плями можуть спричиняти потужні вибухи радіації, або сонячні спалахи, коли їхні магнітні силові лінії викривляються та розриваються, вивільняючи енергію в космос. Такі викиди здатні викликати тимчасові радіоперебої на Землі та запускати швидкі хмари плазми — корональні викиди маси.

Комплекс сонячних плям отримав назву AR 4294-4296. Він складається з двох окремих груп — AR 4294 і AR 4296, які магнітно переплетені між собою. Уперше вчені зафіксували його 28 листопада, коли він знову повернувся на видиму сторону Сонця.

Представники Spaceweather.com раніше повідомляли, що комплекс AR 4294-4296 є «однією з найбільших груп сонячних плям за останні 10 років». За їхніми даними, він здатен спричиняти надпотужні сонячні спалахи класу X — найсильніші за класифікацією Національного управління океанічних і атмосферних досліджень.

Вчені зазначають, що у разі повторення «Події Керрінгтона» в сучасних умовах це могло б вивести з ладу всі супутники на орбіті Землі, а також спричинити серйозні проблеми на планеті. Зокрема, могли б постраждати елементи електромереж, а загальні збитки потенційно перевищили б 1 трильйон доларів.

Водночас дослідники наголошують, що максимальний вибуховий потенціал сонячної плями залежить від конфігурації її магнітного поля та частоти спалахів. Через це навіть дуже великі сонячні плями можуть не становити загрози.

Магнітні поля комплексу AR 4294-4296 залишаються досить заплутаними, що вказує на можливість спалахів. Цей комплекс уже спричинив потенційний спалах класу X, перебуваючи ще на зворотному боці Сонця. Однак, попри це, експерти наголошують, що наразі немає явних ознак супершторму, який можна було б порівняти з «Подією Керрінгтона».

Раніше повідомлялося, що експерт з космічної погоди та засновник Space Weather News Бен Девідсон виступив із гнівною заявою, що Земля може бути на порозі катастрофічного геомагнітного катаклізму, здатного знищити до 90 відсотків людства.

Ми раніше інформували, що сонячні бурі можуть стати серйозною загрозою для глобальної інфраструктури.