На Сонці з’явилася "усмішка" — NASA показало моторошне фото напередодні Гелловіну

Моторошна «посмішка» на Сонці / © NASA

Реклама

NASA показало новий знімок Сонця, на якому видно химерну усмішку, схожу на світло гарбузового ліхтаря. Фото зробила Обсерваторія сонячної динаміки (SDO) 28 жовтня — напередодні Гелловіну.

Про це повідомило видання Space.

На зображенні яскраві активні області й темні корональні діри утворили візерунок, що нагадує обличчя з очима, носом і посмішкою. Знімок зроблено за допомогою Атмосферного апарату візуалізації (AIA), який дає змогу детально вивчати структуру та активність Сонця у високій роздільній здатності.

Реклама

Темні ділянки, які створили «усмішку», є корональними дірами — зонами, де магнітне поле відкривається й випускає у космос потоки заряджених частинок, тобто сонячний вітер. Саме він зараз прямує у бік Землі.

Фахівці прогнозують, що цей потік може спричинити слабкі (G1) або помірні (G2) геомагнітні бурі 28–29 жовтня. У разі підвищеної активності полярне сяйво може бути помітним навіть у середніх широтах.

Це не перший «усміхнений» знімок нашої зірки — у 2014 році SDO вже зафіксувала подібне обличчя на поверхні Сонця, яке також нагадувало гарбузовий ліхтар.

Моторошна посмішка на поверхні Сонця 8 жовтня 2014 року / © NASA

Нагадаємо, NASA змоделювало, як зміни в Сонці знищать атмосферу Землі. За прогнозами, життя зникне приблизно через мільярд років.