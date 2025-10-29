- Дата публікації
Наука та IT
19
1 хв
На Сонці з’явилася "усмішка" — NASA показало моторошне фото напередодні Гелловіну
Напередодні Гелловіну NASA зафіксувало на Сонці дивовижне явище — активні області зорі утворили обличчя, схоже на гарбуз із усмішкою.
NASA показало новий знімок Сонця, на якому видно химерну усмішку, схожу на світло гарбузового ліхтаря. Фото зробила Обсерваторія сонячної динаміки (SDO) 28 жовтня — напередодні Гелловіну.
Про це повідомило видання Space.
На зображенні яскраві активні області й темні корональні діри утворили візерунок, що нагадує обличчя з очима, носом і посмішкою. Знімок зроблено за допомогою Атмосферного апарату візуалізації (AIA), який дає змогу детально вивчати структуру та активність Сонця у високій роздільній здатності.
Темні ділянки, які створили «усмішку», є корональними дірами — зонами, де магнітне поле відкривається й випускає у космос потоки заряджених частинок, тобто сонячний вітер. Саме він зараз прямує у бік Землі.
Фахівці прогнозують, що цей потік може спричинити слабкі (G1) або помірні (G2) геомагнітні бурі 28–29 жовтня. У разі підвищеної активності полярне сяйво може бути помітним навіть у середніх широтах.
Це не перший «усміхнений» знімок нашої зірки — у 2014 році SDO вже зафіксувала подібне обличчя на поверхні Сонця, яке також нагадувало гарбузовий ліхтар.
Нагадаємо, NASA змоделювало, як зміни в Сонці знищать атмосферу Землі. За прогнозами, життя зникне приблизно через мільярд років.