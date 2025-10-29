ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
19
Час на прочитання
1 хв

На Сонці з’явилася "усмішка" — NASA показало моторошне фото напередодні Гелловіну

Напередодні Гелловіну NASA зафіксувало на Сонці дивовижне явище — активні області зорі утворили обличчя, схоже на гарбуз із усмішкою.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Моторошна "посмішка" на Сонці

Моторошна «посмішка» на Сонці / © NASA

NASA показало новий знімок Сонця, на якому видно химерну усмішку, схожу на світло гарбузового ліхтаря. Фото зробила Обсерваторія сонячної динаміки (SDO) 28 жовтня — напередодні Гелловіну.

Про це повідомило видання Space.

На зображенні яскраві активні області й темні корональні діри утворили візерунок, що нагадує обличчя з очима, носом і посмішкою. Знімок зроблено за допомогою Атмосферного апарату візуалізації (AIA), який дає змогу детально вивчати структуру та активність Сонця у високій роздільній здатності.

Темні ділянки, які створили «усмішку», є корональними дірами — зонами, де магнітне поле відкривається й випускає у космос потоки заряджених частинок, тобто сонячний вітер. Саме він зараз прямує у бік Землі.

Фахівці прогнозують, що цей потік може спричинити слабкі (G1) або помірні (G2) геомагнітні бурі 28–29 жовтня. У разі підвищеної активності полярне сяйво може бути помітним навіть у середніх широтах.

Це не перший «усміхнений» знімок нашої зірки — у 2014 році SDO вже зафіксувала подібне обличчя на поверхні Сонця, яке також нагадувало гарбузовий ліхтар.

Моторошна посмішка на поверхні Сонця 8 жовтня 2014 року / © NASA

Моторошна посмішка на поверхні Сонця 8 жовтня 2014 року / © NASA

Нагадаємо, NASA змоделювало, як зміни в Сонці знищать атмосферу Землі. За прогнозами, життя зникне приблизно через мільярд років.

Дата публікації
Кількість переглядів
19
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie