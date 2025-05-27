На старовинній картині XIX століття помітили "мандрівника в часі" з iPhone

Картина «Заручини Бернса і Мері» / © dailyrecord.co.uk

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Старовинна картина XIX століття, на якій зображений відомий шотландський поет Роберт Бернс, знову привернула увагу користувачів мережі. На полотні, датованому приблизно 1882 роком, Бернс ніби тримає предмет, дуже схожий на сучасний iPhone.

Про це пише Daily Record.

Картина «Заручини Бернса і Хайленд Мері», створена художниками Р. Джозі та Джеймсом Арчером, показує поета і його кохану Мері Кемпбелл, у руках якої та самого Бернса можна побачити дивний прямокутний предмет із заокругленими краями. Це спровокувало хвилю жартів і фантазій про подорожі в часі. Дехто навіть припускає, що Бернс міг володіти технологіями майбутнього, а його кохана переглядала в Instagram дописи поета.

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Проте мистецтвознавці пояснюють цей феномен значно простіше. За шотландською традицією, заручені пари часто обмінювалися Бібліями як символом заручин. Ймовірно, саме ця книга і зображена на картині, що пояснює дивний вигляд предмета в руках закоханих.

Це не поодинокий випадок, коли старі картини чи фотографії викликають суперечки про «мандрівників у часі». Так, на фресці 1937 року художника Умберто Романо теж можна побачити чоловіка з предметом, схожим на iPhone. Крім того, фото 1943 року з пляжу в Корнуоллі викликало схожі припущення через загадковий об’єкт у руках чоловіка.

Хоча фахівці пропонують більш земні пояснення — це може бути дзеркало, книга або навіть ніж — інтернет-користувачі продовжують вигадувати версії про хронологічні «збої» у мистецтві та історії. Ці випадки яскраво ілюструють, як людська уява шукає знайомі образи в несподіваних деталях, породжуючи дискусії про парадокси часу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що картина австрійського художника XIX століття Фердинанда Вальдмюллера «Очікувана» викликала ажіотаж, адже зображена на ній дівчина виглядає так, ніби тримає в руках смартфон.

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