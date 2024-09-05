На супутнику Юпітера знайшли сліди найпотужнішої в Сонячній системі катастрофи

Незвичайний нахил осі супутника Юпітера Ганімеда та довгі борозни і хребти на його поверхні свідчать про зіткнення з гігантським астероїдом, яке було найпотужнішою космічною катастрофою в Сонячній системі.

До такого висновку прийшов японський учений з Університету Кобе Наоюкі Хірата, повідомляє Science Alert.

Науковець та його колеги провели серію симуляцій, щоб оцінити розміри небесного тіла, яке зіштовхнулося з Ганімедом близько 4 млрд років тому.

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Як засвідчили розрахунки, це був гігантський астероїд діаметром близько 150 кілометрів, який врізався у крижану поверхню супутника Юпітера зі швидкістю приблизно 20 кілометрів на секунду. Тобто він був вдесятеро більший за астероїд, який упав на Землю та призвів до вимирання динозаврів, що сягав 10-15 кілометрів у діаметрі.

Нове дослідження виявило, що в результаті зіткнення стався перерозподіл всього матеріалу, достатній для зміни орієнтації осі супутника.

За словами Хірати, всього через тисячу років після того, як величезний астероїд врізався в поверхню супутника, незначні зміни в його масі, викликані викинутим камінням і льодом, що обрушилися назад, змусили тіло повернутися і зафіксуватися в новому положенні.

Ганімед є найбільшим супутником у Сонячній системі і своїми розмірами лише трохи поступається Меркурію. Його було відкрито Галілеєм за допомогою телескопа ще у 1610 році.

Характерна його особливість полягає у припливному зв’язку зі своєю материнською планетою – Юпітером, тобто він завжди звернений до неї одним боком.

Борозни Ганімеда сходяться приблизно в точці, яка точно збігається з поверхнею супутника, що розташована навпроти Юпітера. Дослідники порівнюють його з оком, зверненим у протилежний бік від планети.

Нагадаємо, раніше науковці за допомогою наземного телескопа зробили фото супутника Іо Юпітера, вкритого численними вулканами.

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