- Дата публікації
-
- Категорія
- Наука та IT
- Кількість переглядів
- 129
- Час на прочитання
- 3 хв
На супутнику Юпітера, що може містити позаземне життя, виявили "демона"
Об’єкт, який отримав прізвисько «стінний демон», вказує на те, що життя на супутнику Юпітера знайти простіше, ніж вважалося раніше.
Вчені NASA ідентифікували на крижаній поверхні Європи — найменшого з чотирьох супутників Юпітера, відкритих Галілео Галілеєм, унікальну структуру, що свідчить про активні процеси у підповерхневому океані. Об’єкт, який отримав прізвисько «стінний демон», вказує на те, що життя на супутнику Юпітера знайти простіше, ніж вважалося раніше.
Про це йдеться у статті The Daily Mail.
Загадка кратера Мананнан
Дослідники звернули увагу на незвичний зіркоподібний візерунок всередині 20-кілометрового кратера Мананнан на Європі. Об’єкт діаметром майже 3 кілометри отримав офіційну назву Damhán Alla (з гельської — «павук» або «стінний демон»).
Вперше помічений на знімках апарата Galileo ще наприкінці 90-х, цей об’єкт лише зараз отримав наукове пояснення. Команда фізиків з Університету Центральної Флориди встановила, що це не просто тріщини, а замерзлий відбиток солоної води (ропи), яка колись вирвалася на поверхню.
Аналог земних «озерних зірок»
Дослідження, очолюване Лорен МакКіоун, показало, що «стінний демон» є космічним аналогом земних «озерних зірок». На Землі такі візерунки виникають на замерзлих ставках, коли вода просочується крізь отвори в льоду, тане і знову замерзає разом зі снігом.
На Європі цей процес, ймовірно, спровокував удар метеорита. Тепло від удару розтопило частину крижаного панцира, змусивши солону воду з глибин піднятися вгору.
«Такі особливості поверхні можуть багато розповісти нам про те, що відбувається під льодом, — пояснює МакКіоун. — Якщо місія Europa Clipper знайде більше подібних структур, вони вкажуть на конкретні місця з рідкою ропою безпосередньо під поверхнею».
Чому це важливо для пошуку «чужих»?
Це відкриття робить Європу головним кандидатом на роль домівки для позаземного життя (разом із супутником Сатурна Енцеладом) з кількох причин:
Доступність мікробів: якщо вода з океану здатна прориватися на поверхню, вченим не доведеться бурити кілометри льоду — сліди життя можна буде знайти під час простого сканування поверхні.
Величезні запаси води: Вважається, що під крижаною корою Європи води вдвічі більше, ніж у всіх океанах Землі разом узятих.
Джерело енергії: Гравітація Юпітера створює потужні припливні сили, які розігрівають надра супутника, запобігаючи повному замерзанню океану.
Лабораторне підтвердження
Щоб довести свою теорію, вчені відтворили умови Європи в барокамері з рідким азотом у Лабораторії реактивного руху NASA. Результати підтвердили: «павук» на Європі виник з кишені солоної води завширшки до 19 км, що залягала на глибині близько 6 км під льодом.
Тепер вся увага прикута до майбутньої місії Europa Clipper, яка має підтвердити наявність хімічних елементів, необхідних для життя: вуглецю, водню, кисню та солей.
Нагадаємо, вчені підозрюють існування життя в підлідному океані Європи. Ізраїльський фізик Йосеф Ашкеназі з університету імені Бен-Гуріона оцінив температуру поверхні Європи — найменшого з чотирьох супутників Юпітера, відкритих Галілео Галілеєм. Вчені підозрюють існування життя в підлідному океані небесного тіла.