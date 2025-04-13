Народилася перша у світі дитина, яку зачав робот зі штучним інтелектом

Немовля / © Фото з відкритих джерел

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У Мексиці на світ з’явилася перша дитина на планеті, яку зачав робот, що вводить сперму.

Про це пише Daily Star.

40-річна мама малюка намагалася завагітніти за допомогою ЕКЗ, і врешті-решт дослідники залучили її до унікальної процедури із застосуванням штучного інтелекту (ШІ). Зазвичай одним із методів ЕКЗ є інтрацитоплазматична ін’єкція сперматозоїдів (ІКСІ), коли одна сперматозоїдна клітина вводиться в зрілі яйцеклітини в лабораторному посуді.

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Цей метод був популярним для ЕКЗ від моменту його розроблення в 1990-х роках, оскільки у випадках чоловічого безпліддя він означає, що сперматозоїдам не потрібно плавати, щоб досягти яйцеклітини. Утворений ембріон можна імплантувати в матку.

Альтернативним методом запліднення яйцеклітин, але менш точним і тому менш успішним, є змішування яйцеклітин зі сперматозоїдами в лабораторному посуді. Однак інтрацитоплазматична ін’єкція сперматозоїдів може бути невдалою через людські помилки.

Процедури ІКСІ, що передбачають індивідуальне введення сперматозоїдів в яйцеклітини, проводяться вручну кваліфікованими ембріологами за допомогою мікроін’єкційних систем. Дослідження показали, що результати роботи ембріологів, які проводять ІКСІ, можуть суттєво відрізнятися.

Жак Коен з біотехнологічної компанії Conceivable Life Sciences у Нью-Йорку розповів New Scientist: «Вони іноді втомлюються і відволікаються, як і всі люди більшості професій, тому трапляються помилки, які можуть зменшити шанси на запліднення і народження».

З огляду на це, доктор Коен та його колеги розробили апарат, який може виконувати 23 ключові кроки, необхідні для стандартної процедури інтрацитоплазматичної ін’єкції сперматозоїдів. Потім він керується самостійно за допомогою штучного інтелекту або натисканням кнопки.

Машина використовує модель штучного інтелекту для відбору найздоровіших сперматозоїдів для запліднення на основі їхнього зовнішнього вигляду, а потім полегшує забір сперматозоїдів, знерухомлюючи їх після відсікання хвостиків. Потім сперматозоїди вводять у вже зібрані яйцеклітини.

Провідний інженер, професор Херардо Мендісабаль-Руїс, сказав: «Завдяки ШІ система автономно відбирає сперматозоїди і точно іммобілізує їхню середню частину за допомогою лазера, готового до ін’єкції — виконуючи цей швидкий і точний процес з рівнем точності, що виходить за рамки людських можливостей».

ШІ поміщає сперматозоїд в ін’єкційну піпетку і вводить його в яйцеклітину. Цей тип системи ІКСІ є єдиною системою, яка автоматизує кожен крок процедури мікроін’єкції, а подальші етапи оброблення та відбору сперматозоїдів виконує штучний інтелект.

Доктор Коен зазначив, що автоматизація процесу ІКСІ «являє собою трансформаційне рішення, яке обіцяє підвищити точність, ефективність і забезпечити стабільність результатів». Це знімає навантаження з ембріологів і зменшує варіабельність результатів у людей.

Дослідники знайшли жінку, яку направили на лікування донорськими яйцеклітинами до клініки ЕКЗ в Гвадалахарі, Мексика, після попередньої невдалої спроби ЕКЗ. У неї були проблеми з виробленням яйцеклітин, тому було використано донорську яйцеклітину, оскільки сперма її партнера не могла плавати належним чином.

П’ять яйцеклітин були запліднені за допомогою автоматизованого ІКСІ, а три слугували контролем за допомогою стандартного ручного ІКСІ. Вчені керували машиною дистанційно з клініки Гвадалахари та Нью-Йорка і давали команди через цифровий інтерфейс для виконання кожного з 23 етапів мікроін’єкцій для кожної яйцеклітини.

Вся процедура зайняла в середньому 9 хвилин 56 секунд на одну яйцеклітину — трохи довше, ніж ручна процедура ІКСІ через її експериментальний характер. Але професор Мендісабаль-Руїс додав, що вони «сподіваються значно скоротити час процедури».

Чотири з п’яти ін’єкційних яйцеклітин в автоматизованій системі досягли нормального запліднення, і всі три в контрольній групі з ручним введенням. В той час як один з ембріонів, отриманих за допомогою штучного інтелекту, був поміщений в матку жінки, але він не розвинувся.

Другий випадок завершився народженням здорового хлопчика. Джойс Гарпер з Університетського коледжу Лондона повідомила виданню, що для того, щоб встановити, чи призводить цей новий підхід до більш успішних пологів, необхідні більш масштабні дослідження, в яких випадковим чином розподіляються пари для проходження автоматизованої або ручної процедури ІКСІ.

Автоматизоване ЕКЗ також навряд чи буде широко використовуватися на даний момент через його високу вартість, оскільки воно набагато дорожче, додала вона. Але доктор Коен зазначив, що вартість процедури, ймовірно, знизиться, оскільки метод вдосконалюватиметься з часом.

Нагадаємо, у Великій Британії народилася перша дитина після трансплантації матки.