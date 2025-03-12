На території Риму знайшли найдавнішу єврейську лазню

Археологи, які працюють в Остії Антиці, стародавньому римському портовому місті, виявили найдавнішу єврейську ритуальну лазню за межами Близького Сходу. Знахідку датують 5-6 століттям нашої ери.

Про це повідомляє Live Science.

За словами директора Археологічного парку Алессандро Д'Алессіо, відкриття ритуальної лазні, відомої як міква, підтверджує ступінь безперервної присутності, ролі та важливості єврейської громади в Остії протягом імперської епохи Риму.

Археологи, які проводили розкопки в центрі стародавнього міста, знайшли вузьку прямокутну кімнату з невеликими сходами, що вели вниз у яму, вкриту штукатуркою. В одному куті споруди був отвір, через який по трубі проходила вода для наповнення мікви.

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Під час розкопок археологи також знайшли фрагменти гіпсу та мармуру, чорно-білу мозаїку, статуї та масляні лампи. Один із світильників зверху був прикрашений зображенням менори , а знизу — зображенням пальмового листя, яке часто використовували в єврейському осінньому святі Суккот.

Головний рабин Єврейської громади Риму Ріккардо Ді Сеньї зазначив, що поєднання структури та артефактів може свідчити, що на цьому місці був єврейський общинний центр.

“Історія євреїв Риму збагатилася ще однією безцінною пам’яткою, яка свідчить про їх давнє поселення”, - сказав він.

Міністр культури Алессандро Джулі наголосив, що відкриття мікви “зміцнює історичне усвідомлення Остії як справжнього перехрестя співіснування та обміну культурами, колиски толерантності між різними народами, які знайшли єдність у римській цивілізації”.

Найдавніші археологічні приклади мікваот датуються кінцем першого століття до нашої ери і були широко поширені в римській провінції Юдея. Однак їх кількість зменшилася, коли Рим захопив регіон, особливо після єврейсько-римських воєн між 66 і 135 роками нашої ери.

“Міква є знаком живої присутності, яка зберігалася протягом століть і демонструє нам сьогодні демонстрацію ідентичності, яку багатьом поколінням євреїв вдалося зберегти, захистити та зміцнити”, — сказав у заяві Віктор Фадлун, президент Єврейської громади Риму.

Археологічний парк зараз працює над тим, щоб зробити територію мікви доступною для відвідувачів.

Нагадаємо, археологи в Кореї знайшли залишки кількох унітазів зі змивом у палацовому комплексі, якому 1300 років. Одним із них, ймовірно, користувався наслідний принц.

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