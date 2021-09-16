На Тибеті знайшли взірці найдавнішого мистецтва: що відомо про його творців

Відбитки дитячих рук і ніг на скам'янілому вапняку науковці називають першими мистецькими творами, яким близько 200 тисяч років.

Китайські науковці вважають, що відбитки рук та ніг на скам’янілому вапняку, які було виявлено недалеко від села Кесанг на Тибеті, можна вважати взірцями найдавнішого мистецтва, оскільки жодного прикладного значення вони не мають.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі Science Bulletin .

Серія з п'яти відбитків рук і п'яти симетричних слідів ніг датується періодом від 169 000 до 226 000 років тому. Очевидно вони були були навмисно залишені на поверхні м'якого травертину, прісноводного вапняку, який утворився біля гарячого джерела. З часом джерело вистигло, травертин скам'янів, тому сліди збереглися.

Також читайте Старші за Стоунхендж: у Саудівській Аравії знайшли гігантські статуї тварин

Такі відбитки рук, на думку дослідників, не можуть утворитися випадково, як сліди ніг, тому їхню появу пов'язують із традицією парієтального мистецтва.

“Цьому немає утилітарного пояснення. Отже, що це таке? Моя точка зору полягає в тому, чи можемо ми думати про це як про художню поведінку, творчу поведінку, щось явно людське", – сказав співавтор дослідження доктор Томас Урбан із Корнельського університету.

За розміром відбитків дослідники визначили, що авторами найдавнішого мистецького творіння були діти віком приблизно 7 і 12 років.

Раніше найдавнішими взірцями парієтального мистецтва вважали зображення на індонезійському острові Сулавесі, вони датуються часом 39 900 - 43 900 років тому.

Нагадаємо, раніше один з найважливіших об'єктів наскельного живопису в Північній Америці, якому понад тисячу років, було продано з аукціону. “Печеру картинок” у штаті Міссурі придбав учасник торгів разом із прилеглим до неї лісом за 2,2 мільйони доларів.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання