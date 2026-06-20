На Титані та Плутоні виявили таємничу речовину: вона може змінити пошуки позаземного життя

Титан / © NASA

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Астрономи зафіксували на поверхнях супутника Сатурна Титана та карликової планети Плутон невідому речовину, яка поглинає світло певних довжин хвиль. Її походження та склад поки залишаються загадкою, однак знахідка може допомогти краще зрозуміти хімічні процеси на Титані — одному з головних кандидатів на пошук позаземного життя в Сонячній системі.

Про це повідомило видання New Scientist.

Дослідження провела група науковців під керівництвом Бруно Безара з Паризької обсерваторії. Використовуючи дані космічного телескопа Джеймса Вебба (JWST), вони виявили характерний сигнал поглинання світла на поверхні Титана. Аналогічну спектральну особливість, хоча й дещо відмінну, зафіксували також на Плутоні.

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Попри суттєві відмінності між цими світами, їхні атмосфери мають схожий склад. В обох переважають азот і метан, що сприяє утворенню частинок серпанку. Науковці припускають, що саме вони можуть осідати на поверхню та формувати загадкову речовину.

Команда порівняла отримані спектральні дані з великою кількістю відомих сполук і форм льоду, які можуть існувати на Титані та Плутоні. Втім, жоден із перевірених варіантів не збігся повністю зі спостереженнями. Деякі речовини виявилися близькими до потрібного результату, але лише за умови зміни їхнього складу або змішування з іншими молекулами.

За словами Безара, дослідники вже мають кілька потенційних кандидатів, однак загадкова речовина навряд чи є простою сполукою.

«У нас є кілька кандидатів, але це не буде проста сполука. Що б це не було, це буде сюрприз», — зазначив науковець.

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Подальші дослідження включатимуть аналіз нових даних телескопа Джеймса Вебба, лабораторні експерименти та майбутню місію NASA Dragonfly. Космічний апарат планують запустити 2028 року, а на поверхню Титана він має прибути 2034-го. Саме ця місія може допомогти остаточно з’ясувати, що за речовина приховується на поверхні далекого супутника.

Нагадаємо, на дні Тихого океану виявили сліди радіоактивного плутонію, які можуть бути залишками давньої космічної катастрофи. За оцінками вчених, подія могла статися понад 100 мільйонів років тому, але її частинки, ймовірно, досі потрапляють на Землю.

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