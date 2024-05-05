На Великдень Землю накриє сильна магнітна буря: скільки триватиме

Геомагнітний шторм, який почався в останній день квітня, ще триває. Від 4 травня на Землі вирує чотирибальна магнітна буря, яка за К-індексом вважається середньою. Вже сьогодні, 5 травня, очікується магнітна буря потужністю у п’ять балів (за К-індексом велика).

Про це повідомляє Мeteoagent.

Прогнозується, що магнітна буря на Землі досягне п’ятибальної позначки після 18:00.

У Великдень магнітна буря лише посилиться – ввечері 5 і весь день 6 травня явище досягне шести балів. Проте, починаючи від 7 травня, прогнозується завершення магнітних коливань.

За останню добу на Сонці сталося сім спалахів класу М2, які мають помірний вплив на Землю. Геомагнітні умови були глобально спокійними і тихими, але протягом наступних 24 годин очікується нестабільна активність.

Сонячні спалахи — це вибухи на поверхні Сонця, які випускають інтенсивні сплески електромагнітного випромінювання. Вони виникають, коли відбувається накопичення магнітної енергії в атмосфері Сонця і вона дуже швидко вивільняється.

Джерелом геомагнітних бур є викиди енергії та плазми на Сонці під час сонячних спалахів. Потоки сонячних частинок, що вирвалися з Сонця, спрямовуються з гігантською швидкістю в космос, і якщо на їхньому шляху перебуває Земля, то частинки завдають удару по її магнітному полю. Унаслідок зіткнення сонячних частинок із частинками в атмосфері Землі виникають дуже яскраві полярні сяйва, а також інколи можуть виникнути порушення в роботі супутникового та радіозв'язку на певних частотах. У дуже рідкісних випадках геомагнітні бурі провокують відключення енергосистем.

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