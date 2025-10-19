ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
245
Час на прочитання
1 хв

На висоті 3000 метрів виявили скелет одного з найдавніших динозаврів у світі

Динозавра назвали Huayracursor jaguensis. Його останки збереглися дуже добре.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Залишки рептилії

Залишки рептилії / © Associated Press

Учені виявили в Андах останки одного з найдавніших динозаврів у світі. Майже повний скелет рептилії розкопали на висоті близько 3000 метрів

Про це повідомляє Science Alert.

Команда виявила частину черепа динозавра, цілий хребет, що тягнеться до хвоста, і майже незаймані передні та задні кінцівки. Динозавра назвали Huayracursor jaguensis.

Вид жив наприкінці тріасового періоду.

Новий вид є частиною групи травоїдних динозаврів, до якої входили гіганти з довгою шиєю. Але сам він був невеликим. За даними вчених, довжина дорослої особини Huayracursor jaguensis сягала всього двох метрів, а вага — 18 кілограмів.

Раніше повідомлялося, що у вапняковому кар’єрі виявили сліди динозаврів, залишені 166 мільйонів років тому. Сліди належать динозаврам виду Cetiosaurus, які сягали 16 метрів завдовжки і важили до десяти тонн.

Дата публікації
Кількість переглядів
245
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie