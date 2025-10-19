На висоті 3000 метрів виявили скелет одного з найдавніших динозаврів у світі

Залишки рептилії / © Associated Press

Реклама

Учені виявили в Андах останки одного з найдавніших динозаврів у світі. Майже повний скелет рептилії розкопали на висоті близько 3000 метрів

Про це повідомляє Science Alert.

Команда виявила частину черепа динозавра, цілий хребет, що тягнеться до хвоста, і майже незаймані передні та задні кінцівки. Динозавра назвали Huayracursor jaguensis.

Реклама

Вид жив наприкінці тріасового періоду.

Новий вид є частиною групи травоїдних динозаврів, до якої входили гіганти з довгою шиєю. Але сам він був невеликим. За даними вчених, довжина дорослої особини Huayracursor jaguensis сягала всього двох метрів, а вага — 18 кілограмів.

Раніше повідомлялося, що у вапняковому кар’єрі виявили сліди динозаврів, залишені 166 мільйонів років тому. Сліди належать динозаврам виду Cetiosaurus, які сягали 16 метрів завдовжки і важили до десяти тонн.