На Землі розпочалася найпотужніша за 20 років магнітна буря

10 травня розпочалася найсильніша за 20 років магнітна буря, яка може тривати до кінця цих вихідних. До Землі рухаються щонайменше сім викидів сонячної маси.

Як йдеться у повідомленні Meteoagent, 10 травня магнітна буря досягла значення п'яти балів (велика за К-індексом), а 11-12 травня очікується збільшення її потужності до восьми-дев'яти балів.

Про потужну магнітну бурю також повідомляє Центр прогнозування космічної погоди (SWPC). Фахівці зазначають, що джерело спалаху - велике складне скупчення плям на Сонці, діаметр якого наразі у 16 разів перевищує діаметр Землі, очікується, що в майбутньому воно викличе додаткову активність.

Поточний рівень магнітної бурі – G4. Земля занурена у хмару плазми. Планета вийде з неї не раніше, ніж за добу. Загальна тривалість магнітного шторму може становити від 20 до 40 годин.

Нагадаємо, у сонячній плямі AR3664 у четвер, 9 травня, виник новий потужний спалах класу Х2.2. До цього в ній з'явився спалах класу Х1, а також кілька вивержень класу М. За оцінками вчених, розмір плями становить майже 200 тисяч км, що в 15 разів більше за розмір Землі.

Такі сильні спалахи, які являють собою викиди випромінювання та енергії через зміни в магнітному полі Сонця, часто призводять до того, що на Землі відбувається відключення короткохвильового радіозв'язку на Землі. Унаслідок виникнення спалаху класу Х2.2 на деякий час було відключено радіозв'язок у Європі та Африці.

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